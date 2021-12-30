Шойгу заявил о могуществе военных сил РФ на мировой арене

31 декабря 2021 в 06:36 Размер текста - 17 +

Шойгу заявил о развитии российских военных сил в лучшую сторону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы России являются одними из самых эффективных и современных в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал Шойгу в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте Минобороны. Помимо этого, министр заявил, что служить в армии РФ — это «почетно и престижно». Шойгу поблагодарил военных медиков и строителей, которые трудятся в условиях пандемии. Также министр обороны РФ выразил особое признание всем, кто встречает Новый год на военной службе, борется с терроризмом, участвует в специальных и миротворческих операциях и оказывает гуманитарную помощь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы России являются одними из самых эффективных и современных в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал Шойгу в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте Минобороны. Помимо этого, министр заявил, что служить в армии РФ — это «почетно и престижно». Шойгу поблагодарил военных медиков и строителей, которые трудятся в условиях пандемии. Также министр обороны РФ выразил особое признание всем, кто встречает Новый год на военной службе, борется с терроризмом, участвует в специальных и миротворческих операциях и оказывает гуманитарную помощь.