Шойгу заявил о могуществе военных сил РФ на мировой арене

Вооруженные силы России являются одними из самых эффективных и современных в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал Шойгу в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте Минобороны. Помимо этого, министр заявил, что служить в армии РФ — это «почетно и престижно».
Шойгу поблагодарил военных медиков и строителей, которые трудятся в условиях пандемии. Также министр обороны РФ выразил особое признание всем, кто встречает Новый год на военной службе, борется с терроризмом, участвует в специальных и миротворческих операциях и оказывает гуманитарную помощь.
Вооруженные силы России являются одними из самых эффективных и современных в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал Шойгу в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте Минобороны. Помимо этого, министр заявил, что служить в армии РФ — это «почетно и престижно». Шойгу поблагодарил военных медиков и строителей, которые трудятся в условиях пандемии. Также министр обороны РФ выразил особое признание всем, кто встречает Новый год на военной службе, борется с терроризмом, участвует в специальных и миротворческих операциях и оказывает гуманитарную помощь.