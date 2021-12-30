30 декабря 2021

Шойгу заявил о могуществе военных сил РФ на мировой арене

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу заявил о развитии российских военных сил в лучшую сторону Фото:

Вооруженные силы России являются одними из самых эффективных и современных в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал Шойгу в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте Минобороны. Помимо этого, министр заявил, что служить в армии РФ — это «почетно и престижно».

Шойгу поблагодарил военных медиков и строителей, которые трудятся в условиях пандемии. Также министр обороны РФ выразил особое признание всем, кто встречает Новый год на военной службе, борется с терроризмом, участвует в специальных и миротворческих операциях и оказывает гуманитарную помощь.

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Вооруженные силы России являются одними из самых эффективных и современных в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал Шойгу в новогоднем поздравлении, которое опубликовано на сайте Минобороны. Помимо этого, министр заявил, что служить в армии РФ — это «почетно и престижно». Шойгу поблагодарил военных медиков и строителей, которые трудятся в условиях пандемии. Также министр обороны РФ выразил особое признание всем, кто встречает Новый год на военной службе, борется с терроризмом, участвует в специальных и миротворческих операциях и оказывает гуманитарную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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