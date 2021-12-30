РФ откажется от аренды 16 объектов Байконура

Объекты планируется отдать передать КазахстануФото: spacePD/pickupimage
Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур. До конца 2022 года их планируется передать Казахстану.
«Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — заявил источник РИА «Новости». Сообщается, что в списке числятся не только объекты недвижимости, а часть имущества имеет остаточную стоимость. На данный момент специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета российских предприятий перед тем, как передать Казахстану.
Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур. До конца 2022 года их планируется передать Казахстану. «Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — заявил источник РИА «Новости». Сообщается, что в списке числятся не только объекты недвижимости, а часть имущества имеет остаточную стоимость. На данный момент специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета российских предприятий перед тем, как передать Казахстану. Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур вылетели двое космических туриста из Японии. Маэдзава и Хирано стали первыми космическими туристами за 12 лет, прилетевшими на МКС на корабле «Союз».