30 декабря 2021

РФ откажется от аренды 16 объектов Байконура

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, ракета, байконур, космодром, стартовая площадка, ракетодром
Объекты планируется отдать передать Казахстану Фото:

Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур. До конца 2022 года их планируется передать Казахстану.

«Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — заявил источник РИА «Новости». Сообщается, что в списке числятся не только объекты недвижимости, а часть имущества имеет остаточную стоимость. На данный момент специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета российских предприятий перед тем, как передать Казахстану.

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур вылетели двое космических туриста из Японии. Маэдзава и Хирано стали первыми космическими туристами за 12 лет, прилетевшими на МКС на корабле «Союз».

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Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур. До конца 2022 года их планируется передать Казахстану. «Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — заявил источник РИА «Новости». Сообщается, что в списке числятся не только объекты недвижимости, а часть имущества имеет остаточную стоимость. На данный момент специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета российских предприятий перед тем, как передать Казахстану. Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур вылетели двое космических туриста из Японии. Маэдзава и Хирано стали первыми космическими туристами за 12 лет, прилетевшими на МКС на корабле «Союз».
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