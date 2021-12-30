РФ откажется от аренды 16 объектов Байконура

31 декабря 2021 в 07:10 Размер текста - 17 +

Объекты планируется отдать передать Казахстану Фото: spacePD/pickupimage Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур. До конца 2022 года их планируется передать Казахстану. «Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — заявил источник РИА «Новости». Сообщается, что в списке числятся не только объекты недвижимости, а часть имущества имеет остаточную стоимость. На данный момент специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета российских предприятий перед тем, как передать Казахстану. Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур вылетели двое космических туриста из Японии. Маэдзава и Хирано стали первыми космическими туристами за 12 лет, прилетевшими на МКС на корабле «Союз». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур. До конца 2022 года их планируется передать Казахстану. «Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — заявил источник РИА «Новости». Сообщается, что в списке числятся не только объекты недвижимости, а часть имущества имеет остаточную стоимость. На данный момент специальная комиссия работает над возможностью снятия его с учета российских предприятий перед тем, как передать Казахстану. Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур вылетели двое космических туриста из Японии. Маэдзава и Хирано стали первыми космическими туристами за 12 лет, прилетевшими на МКС на корабле «Союз».