Как политэлиты России встретят Новый год

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Политики отмечают Новый год в кругу семьи Фото:

Большинство российских политиков отпразднуют Новый год в кругу семьи. Так, президент России Владимир Путин планирует встретить 2022 год за столом, слушая свое выступление по телевизору. А многие депутаты заявляют, что буду продолжать работать даже в новогодние праздники.

  • Президент России Владимир Путин отметит Новый год в кругу семьи и близких людей. На вопрос, что будет делать, он сказал, что «будет сидеть и слушать президента».
  • Как ранее заявлял пресс-секретарь Дмитрий Песков, в каникулы у Путина полноценного отдыха не будет. «Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — сказал он.
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге. А потом глава Совфеда намерена несколько дней провести в одном из регионов России.
  • Глава Центризбиркома Элла Памфилова намерена встретить праздник в семейной обстановке. «Я как всегда — дома, в кругу родных и близких», — сообщила она «Российской газете».
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос «РГ», рассказал, что встретит Новый год дома в кругу семьи. Он ожидает, что депутаты после праздников вернутся с наказами от избирателей, поручениями, обязательствами.
  • Депутат из фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев уверен, что на праздники за рубеж отправляться уж точно не стоит. Лично он собирается новогодние дни провести у себя в регионе, в республике Дагестан.
  • Замглавы фракции парламентского большинства Евгений Ревенко рассказал «РГ», что собирается использовать праздничные дни для спортивных тренировок, а сама встреча Нового года у него тоже будет семейной.
  • В кругу семьи отпразднует и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Обязательно с елкой, а под ней — подарки», — добавил он. А на столе у политика непременно будет салат оливье.
  • У лидера ЛДПР Владимира Жириновского многолетняя традиция — 31 декабря он начинает на работе, хотя полноценно поработать получается только первую половину дня. «Но к обеду предпраздничная атмосфера берет свое: все ходят по кабинетам, поздравляют друг друга, чай пьют», — рассказал он.

Ранее социологи исследовательской компании Vox populi выяснили, что каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет планирует проводить новогодние праздники отдельно от семьи и родных. Более 30% опрошенных из этой возрастной категории планируют провести праздники одни или с друзьями.

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Большинство российских политиков отпразднуют Новый год в кругу семьи. Так, президент России Владимир Путин планирует встретить 2022 год за столом, слушая свое выступление по телевизору. А многие депутаты заявляют, что буду продолжать работать даже в новогодние праздники. Ранее социологи исследовательской компании Vox populi выяснили, что каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет планирует проводить новогодние праздники отдельно от семьи и родных. Более 30% опрошенных из этой возрастной категории планируют провести праздники одни или с друзьями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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