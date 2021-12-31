Власти РФ меняют свои прогнозы по концу пандемии

31 декабря 2021 в 14:27 Размер текста - 17 +

Конец пандемии могут отложить из-за новых мутаций коронавируса, считает Вероника Скворцова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские власти в 2020 году рассчитывали, что пандемия коронавируса завершиться летом 2022 года, однако сейчас такой прогноз давать нельзя. Виной тому — мутации COVID. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле—августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — заявила Скворцова в эфире канала «Россия 24». Ранее источники Reuters в российском правительстве заявили, что власти готовятся к новой волне коронавируса после новогодних праздников. По данным издания, это может быть самой сильной волной инфекции: не исключено, что за сутки будут выявлять по 50 000 новых случаев COVID. При этом вирусологи считают, что новый штамм «Омикрон» может положить конец пандемии, уточняет «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти в 2020 году рассчитывали, что пандемия коронавируса завершиться летом 2022 года, однако сейчас такой прогноз давать нельзя. Виной тому — мутации COVID. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле—августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — заявила Скворцова в эфире канала «Россия 24». Ранее источники Reuters в российском правительстве заявили, что власти готовятся к новой волне коронавируса после новогодних праздников. По данным издания, это может быть самой сильной волной инфекции: не исключено, что за сутки будут выявлять по 50 000 новых случаев COVID. При этом вирусологи считают, что новый штамм «Омикрон» может положить конец пандемии, уточняет «Федеральное агентство новостей».