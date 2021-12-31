Власти РФ меняют свои прогнозы по концу пандемии

Российские власти в 2020 году рассчитывали, что пандемия коронавируса завершиться летом 2022 года, однако сейчас такой прогноз давать нельзя. Виной тому — мутации COVID. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле—августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — заявила Скворцова в эфире канала «Россия 24».
Ранее источники Reuters в российском правительстве заявили, что власти готовятся к новой волне коронавируса после новогодних праздников. По данным издания, это может быть самой сильной волной инфекции: не исключено, что за сутки будут выявлять по 50 000 новых случаев COVID. При этом вирусологи считают, что новый штамм «Омикрон» может положить конец пандемии, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Российские власти в 2020 году рассчитывали, что пандемия коронавируса завершиться летом 2022 года, однако сейчас такой прогноз давать нельзя. Виной тому — мутации COVID. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле—августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — заявила Скворцова в эфире канала «Россия 24». Ранее источники Reuters в российском правительстве заявили, что власти готовятся к новой волне коронавируса после новогодних праздников. По данным издания, это может быть самой сильной волной инфекции: не исключено, что за сутки будут выявлять по 50 000 новых случаев COVID. При этом вирусологи считают, что новый штамм «Омикрон» может положить конец пандемии, уточняет «Федеральное агентство новостей».