Россия готовится к волне COVID под руководством «омикрон-штамма» в начале следующего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские власти ожидают новую волну COVID после новогодних праздников. По словам источников Reuters, рост числа заболеваний спровоцирует штамм «Омикрон».

«Ожидается новая волна в январе—феврале. Возможно ежедневное заражение более 50 000 человек (рекорд по заражению COVID за сутки — 41 335 случаев, — прим. URA.RU.)», — передает источник Reuters в правительстве. Два региональных источника в правительстве сообщили, что перспектива новой волны в начале следующего года обсуждалась на заседаниях.

«Мы смотрим на „Омикрон“ и пока понимаем, что болезнь более легкая, чем у „Дельта“. Но опять же, ожидается, что „Омикрон“ может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем дельта-штамм, люди будут просто сидеть дома», — уточняют источники.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после новогодних праздников эпидситуация с коронавирусом может ухудшиться. В этом случае россиян ждет ужесточение ограничений, сказала она.

Новый вариант коронавируса «Омикрон» выявили в конце ноября в ЮАР. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм вызывает опасение. «Омикрон» увеличивает риск повторного заражения, передают «Дни.ру» со ссылкой на британских ученых. В середине декабря в ВОЗ заявили, что в мире за неделю снизилась смертность от COVID на 10%. Число новых случаев заражения уменьшилось на 5%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам