Источник: власти РФ готовятся к самой сильной волне COVID. «Более 50 тысяч заболевших каждый день»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Россия готовится к волне COVID под руководством «омикрон-штамма» в начале следующего года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские власти ожидают новую волну COVID после новогодних праздников. По словам источников Reuters, рост числа заболеваний спровоцирует штамм «Омикрон».

«Ожидается новая волна в январе—феврале. Возможно ежедневное заражение более 50 000 человек (рекорд по заражению COVID за сутки — 41 335 случаев, — прим. URA.RU.)», — передает источник Reuters в правительстве. Два региональных источника в правительстве сообщили, что перспектива новой волны в начале следующего года обсуждалась на заседаниях.

«Мы смотрим на „Омикрон“ и пока понимаем, что болезнь более легкая, чем у „Дельта“. Но опять же, ожидается, что „Омикрон“ может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем дельта-штамм, люди будут просто сидеть дома», — уточняют источники.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после новогодних праздников эпидситуация с коронавирусом может ухудшиться. В этом случае россиян ждет ужесточение ограничений, сказала она.

Новый вариант коронавируса «Омикрон» выявили в конце ноября в ЮАР. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм вызывает опасение. «Омикрон» увеличивает риск повторного заражения, передают «Дни.ру» со ссылкой на британских ученых. В середине декабря в ВОЗ заявили, что в мире за неделю снизилась смертность от COVID на 10%. Число новых случаев заражения уменьшилось на 5%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти ожидают новую волну COVID после новогодних праздников. По словам источников Reuters, рост числа заболеваний спровоцирует штамм «Омикрон». «Ожидается новая волна в январе—феврале. Возможно ежедневное заражение более 50 000 человек (рекорд по заражению COVID за сутки — 41 335 случаев, — прим. URA.RU.)», — передает источник Reuters в правительстве. Два региональных источника в правительстве сообщили, что перспектива новой волны в начале следующего года обсуждалась на заседаниях. «Мы смотрим на „Омикрон“ и пока понимаем, что болезнь более легкая, чем у „Дельта“. Но опять же, ожидается, что „Омикрон“ может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем дельта-штамм, люди будут просто сидеть дома», — уточняют источники. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после новогодних праздников эпидситуация с коронавирусом может ухудшиться. В этом случае россиян ждет ужесточение ограничений, сказала она. Новый вариант коронавируса «Омикрон» выявили в конце ноября в ЮАР. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм вызывает опасение. «Омикрон» увеличивает риск повторного заражения, передают «Дни.ру» со ссылкой на британских ученых. В середине декабря в ВОЗ заявили, что в мире за неделю снизилась смертность от COVID на 10%. Число новых случаев заражения уменьшилось на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...