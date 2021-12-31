Брат патриарха Кирилла умер после длительной болезни

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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, церковная служба, кадило
Отпевание Николая Гундяева состоится 2 января Фото:

Брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер на 82-году жизни от продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«На 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 года», — сообщается на сайте РПЦ.

Николай Гундяев родился в 1940 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью он жил в блокадном Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

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Брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер на 82-году жизни от продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). «На 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 года», — сообщается на сайте РПЦ. Николай Гундяев родился в 1940 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью он жил в блокадном Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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