Брат патриарха Кирилла умер после длительной болезни

Брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер на 82-году жизни от продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«На 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 года», — сообщается на сайте РПЦ.
Николай Гундяев родился в 1940 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью он жил в блокадном Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
Брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер на 82-году жизни от продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). «На 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 года», — сообщается на сайте РПЦ. Николай Гундяев родился в 1940 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью он жил в блокадном Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.