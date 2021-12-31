Аналитики назвали товары, которые подорожают в 2022 году

01 января 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Продукты могут подорожать приблизительно на 10% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цены на продукты, автомобили и бытовую технику продолжат расти в 2022 году. Таким прогнозом с URA.RU поделились аналитики российской инвестиционной компании «Фридом Финанс». «Мы считаем, что в следующем году продовольственная корзина подорожает меньше, чем в текущем. Мы основываемся на том факте, что в ноябре текущего года правительство ввело лимит на экспорт удобрений. Лимит не допустит дефицита внутри страны и позволит обеспечить внутренний рынок. По данным Росстата, в ноябре текущего года продукты подорожали на 12%, по сравнению ноябрем прошлого года. Но в следующем году появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности. Поэтому, ожидаем подорожания продуктов ниже 10%», — сообщили в «Фридом Финанс». Также они перечислили, какие именно продовольственные товары могут вырасти в цене. «В первую очередь инфляции будут подвержены импортные продукты, из-за проблем с логистикой. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта „Грузавтотранс“ Владимира Матягина, грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15-25%. В текущем году больше остальных подорожали мясо, яйца, овощи и крупы. А значит, и в следующем году они больше остальных подвержены инфляции. Но, если урожай вернется на допандемийные уровни, то уже к осени цены на крупы и часть овощеплодной продукции пойдут на спад», — отметили аналитики. По данным экспертов, небольшой рост цен ожидается в сегменте автомобилей и бытовой техники. «Из-за проблем с логистикой цены на эти товары вырастут, но если экономическая картина по стране в целом будет оставаться тяжелой, то спрос на эти товары будет продолжать снижаться. Поэтому, ожидается рост цен на данные товары в рамках общей инфляции по стране, в районе 5,5-6,5%», — заключили в инвестиционной компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на продукты, автомобили и бытовую технику продолжат расти в 2022 году. Таким прогнозом с URA.RU поделились аналитики российской инвестиционной компании «Фридом Финанс». «Мы считаем, что в следующем году продовольственная корзина подорожает меньше, чем в текущем. Мы основываемся на том факте, что в ноябре текущего года правительство ввело лимит на экспорт удобрений. Лимит не допустит дефицита внутри страны и позволит обеспечить внутренний рынок. По данным Росстата, в ноябре текущего года продукты подорожали на 12%, по сравнению ноябрем прошлого года. Но в следующем году появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности. Поэтому, ожидаем подорожания продуктов ниже 10%», — сообщили в «Фридом Финанс». Также они перечислили, какие именно продовольственные товары могут вырасти в цене. «В первую очередь инфляции будут подвержены импортные продукты, из-за проблем с логистикой. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта „Грузавтотранс“ Владимира Матягина, грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15-25%. В текущем году больше остальных подорожали мясо, яйца, овощи и крупы. А значит, и в следующем году они больше остальных подвержены инфляции. Но, если урожай вернется на допандемийные уровни, то уже к осени цены на крупы и часть овощеплодной продукции пойдут на спад», — отметили аналитики. По данным экспертов, небольшой рост цен ожидается в сегменте автомобилей и бытовой техники. «Из-за проблем с логистикой цены на эти товары вырастут, но если экономическая картина по стране в целом будет оставаться тяжелой, то спрос на эти товары будет продолжать снижаться. Поэтому, ожидается рост цен на данные товары в рамках общей инфляции по стране, в районе 5,5-6,5%», — заключили в инвестиционной компании.