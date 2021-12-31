Иркутская школьница попросила у Деда Мороза аэродром для мамы

31 декабря 2021 в 20:39 Размер текста - 17 +

Здание аэродрома, в котором работает мама школьницы, является аварийным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученица 11 класса из Иркутской области попросила на Новый год новый аэродром для своей мамы. Она живет в поселке Нерха, и единственная связь с большой цивилизацией осуществляется через маленький аэродром. «11-классница из Иркутской области попросила у Деда Мороза новый аэропорт для мамы. Нынешний аэродром, где Галина Васильевна работает с 2014 года, старый и деревянный. Когда на улице -40, внутри -20. В таких условиях женщина в одиночку продает билеты, убирает, и даже сажает вертолеты», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что местная администрация в курсе проблемы, но реконструировать аэродром не планирует. Старое здание является аварийным и может рухнуть в ближайшее время. Ранее президент РФ Владимир Путин исполнил желание 14-летнего школьника Марка Кобленева из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Мальчик побывал в Академии Игоря Крутого, получил мастер-класс Виктора Зинчука и приглашение учиться в музыкальной школе, передает «Царьград». Также президент осуществил новогоднее желание девочки из Ставропольского края Татьяны Троценко, которая мечтала посетить «Лебединое озеро», напоминает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученица 11 класса из Иркутской области попросила на Новый год новый аэродром для своей мамы. Она живет в поселке Нерха, и единственная связь с большой цивилизацией осуществляется через маленький аэродром. «11-классница из Иркутской области попросила у Деда Мороза новый аэропорт для мамы. Нынешний аэродром, где Галина Васильевна работает с 2014 года, старый и деревянный. Когда на улице -40, внутри -20. В таких условиях женщина в одиночку продает билеты, убирает, и даже сажает вертолеты», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что местная администрация в курсе проблемы, но реконструировать аэродром не планирует. Старое здание является аварийным и может рухнуть в ближайшее время. Ранее президент РФ Владимир Путин исполнил желание 14-летнего школьника Марка Кобленева из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Мальчик побывал в Академии Игоря Крутого, получил мастер-класс Виктора Зинчука и приглашение учиться в музыкальной школе, передает «Царьград». Также президент осуществил новогоднее желание девочки из Ставропольского края Татьяны Троценко, которая мечтала посетить «Лебединое озеро», напоминает «Федеральное агентство новостей».