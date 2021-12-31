США и ЕС заявили, что ликвидация «Мемориала» вредит репутации РФ

01 января 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Власти США, ЕС и других стран подписали документ по поводу ликвидации «Мемориала» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США, ЕС, Великобритании, Канады и Австралии подписали совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом). В документе говориться, что это наносит ущерб России на международной арене. «Мы сожалеем о решении двух судов РФ о принудительном закрытии „Мемориала“ и правозащитного центра „Мемориал“», — сообщается в документе, распространенном пресс-службой Госдепа. Данное действие вредит «международной репутации России», считают авторы документа. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал». Адвокаты намерены обжаловать решение суда, сообщила одна из защитниц организации Мария Эйсмонт. В «Мемориале» до этого заявляли, что оснований для ликвидации центра нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США, ЕС, Великобритании, Канады и Австралии подписали совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом). В документе говориться, что это наносит ущерб России на международной арене. «Мы сожалеем о решении двух судов РФ о принудительном закрытии „Мемориала“ и правозащитного центра „Мемориал“», — сообщается в документе, распространенном пресс-службой Госдепа. Данное действие вредит «международной репутации России», считают авторы документа. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал». Адвокаты намерены обжаловать решение суда, сообщила одна из защитниц организации Мария Эйсмонт. В «Мемориале» до этого заявляли, что оснований для ликвидации центра нет.