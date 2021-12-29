Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»

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Клипарт правосудие. Москва, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
«Мемориал» занимался в России правозащитной деятельностью Фото:

В России ликвидируют правозащитный центр «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом). Решение принял Мосгорсуд.

«Мосгорсуд ликвидировал признанный правозащитный центр „Мемориал“», — передает ТАСС. Требование о ликвидации ранее выдвинула прокуратура Москвы.

Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда, сообщила одна из защитниц организации Мария Эйсмонт. В «Мемориале» до этого заявляли, что оснований для ликвидации центра нет.

Днем ранее, 28 декабря, Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом). За него вступались многие общественные деятели и известные россияне. Членом организации был первый президент России Борис Ельцин.

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В России ликвидируют правозащитный центр «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом). Решение принял Мосгорсуд. «Мосгорсуд ликвидировал признанный правозащитный центр „Мемориал“», — передает ТАСС. Требование о ликвидации ранее выдвинула прокуратура Москвы. Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда, сообщила одна из защитниц организации Мария Эйсмонт. В «Мемориале» до этого заявляли, что оснований для ликвидации центра нет. Днем ранее, 28 декабря, Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом). За него вступались многие общественные деятели и известные россияне. Членом организации был первый президент России Борис Ельцин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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