Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»

«Мемориал» занимался в России правозащитной деятельностью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России ликвидируют правозащитный центр «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом). Решение принял Мосгорсуд.

«Мосгорсуд ликвидировал признанный правозащитный центр „Мемориал“», — передает ТАСС. Требование о ликвидации ранее выдвинула прокуратура Москвы.

Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда, сообщила одна из защитниц организации Мария Эйсмонт. В «Мемориале» до этого заявляли, что оснований для ликвидации центра нет.

Днем ранее, 28 декабря, Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом). За него вступались многие общественные деятели и известные россияне. Членом организации был первый президент России Борис Ельцин.