31 декабря 2021

Зеленский намекнул, когда собирается закончить войну в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил, что планирует завершить Донбасскую войну Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с Новым годом, отметил, что его главной целью является окончание войны на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его официальном telegram-канале.

«Чтобы соседи приходили в гости к нам с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы родственники приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым», — заявил Зеленский в своем новогоднем обращении.

Украинский лидер также отметил, что планирует завершить войну на востоке страны. «И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю „пока“. Потому что следующий год точно будет лучше», — подытожил он.

В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Вместе с тем, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с Новым годом, отметил, что его главной целью является окончание войны на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его официальном telegram-канале. «Чтобы соседи приходили в гости к нам с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы родственники приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым», — заявил Зеленский в своем новогоднем обращении. Украинский лидер также отметил, что планирует завершить войну на востоке страны. «И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю „пока“. Потому что следующий год точно будет лучше», — подытожил он. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Вместе с тем, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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