Зеленский намекнул, когда собирается закончить войну в Донбассе

01 января 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что планирует завершить Донбасскую войну Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с Новым годом, отметил, что его главной целью является окончание войны на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его официальном telegram-канале. «Чтобы соседи приходили в гости к нам с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы родственники приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым», — заявил Зеленский в своем новогоднем обращении. Украинский лидер также отметил, что планирует завершить войну на востоке страны. «И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю „пока“. Потому что следующий год точно будет лучше», — подытожил он. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Вместе с тем, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с Новым годом, отметил, что его главной целью является окончание войны на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его официальном telegram-канале. «Чтобы соседи приходили в гости к нам с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы родственники приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым», — заявил Зеленский в своем новогоднем обращении. Украинский лидер также отметил, что планирует завершить войну на востоке страны. «И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю „пока“. Потому что следующий год точно будет лучше», — подытожил он. В пятницу, 10 декабря, Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Вместе с тем, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера страны в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.