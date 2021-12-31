Политолог рассказал об опасном для Зеленского телефонном звонке

01 января 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Украинский политолог Кулик заявил, что США не верят в надежность Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным без консультации Киева означает, что Вашингтон не видит в Украине надежного партнера. Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в колонке для украинского издания «Главред». «Для Киева этот разговор — очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность — это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», — написал Кулик. По его словам, об обязывающих документах для США по нерасширению НАТО на восток не может идти речи. «Эти ультиматумы, которые ставит Москва — смешны, но это — высокая планка, благодаря которой можно в будущем доторговаться до компромиссного варианта», — подытожил он. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы в НАТО обещали Москве, что не будут расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей РФ, а не наоборот, уточняет телеканал 360. После этого депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США прекратят свое присутствие на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным без консультации Киева означает, что Вашингтон не видит в Украине надежного партнера. Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в колонке для украинского издания «Главред». «Для Киева этот разговор — очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность — это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», — написал Кулик. По его словам, об обязывающих документах для США по нерасширению НАТО на восток не может идти речи. «Эти ультиматумы, которые ставит Москва — смешны, но это — высокая планка, благодаря которой можно в будущем доторговаться до компромиссного варианта», — подытожил он. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы в НАТО обещали Москве, что не будут расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей РФ, а не наоборот, уточняет телеканал 360. После этого депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США прекратят свое присутствие на Украине.