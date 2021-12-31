Тюменец погиб при пожаре в новогоднюю ночь

В Тюмени сгорел дом в Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первую ночь 2022 года в Тюмени сгорел одноэтажный дом. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, при пожаре погиб мужчина.

Инцидент произошел 1 января в 05:43 в доме по улице Славянская. Огонь уничтожил деревянное здание размером 12 на 6 метров. «В ходе проведения работ в пристрое горевшего дома обнаружено тело погибшего: мужчины 1966 года рождения», — указано на сайте ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели рассматривают несколько причин ЧП. Склоняются к версии, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.