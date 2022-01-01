В горящем доме погибли три женщины, мужчина и ребенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово (Иркутская область) произошел утром 1 января 2022 года. По данным регионального управления СК России, погибли пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

«В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“)», — указано в сообщении СКР на сайте ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются подробности ЧП, в том числе причина возгорания.

В Тюменской области в первую ночь 2022 года также произошел пожар. В одноэтажном доме погиб мужчина. По предварительным данным, здание загорелось из-за непотушенной сигареты.

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