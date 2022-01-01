На пожаре под Иркутском погибли 5 человек. Среди них ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, пожарный
В горящем доме погибли три женщины, мужчина и ребенок Фото:

Пожар в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово (Иркутская область) произошел утром 1 января 2022 года. По данным регионального управления СК России, погибли пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

«В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“)», — указано в сообщении СКР на сайте ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются подробности ЧП, в том числе причина возгорания.

В Тюменской области в первую ночь 2022 года также произошел пожар. В одноэтажном доме погиб мужчина. По предварительным данным, здание загорелось из-за непотушенной сигареты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пожар в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово (Иркутская область) произошел утром 1 января 2022 года. По данным регионального управления СК России, погибли пять человек, в том числе 11-летний ребенок. «В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“)», — указано в сообщении СКР на сайте ведомства. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются подробности ЧП, в том числе причина возгорания. В Тюменской области в первую ночь 2022 года также произошел пожар. В одноэтажном доме погиб мужчина. По предварительным данным, здание загорелось из-за непотушенной сигареты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...