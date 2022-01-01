Путин назначил новых судей в уральских городах

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». С 1 января в России назначены новые председатели региональных органов правосудия.
Согласно указу президента, председателем Осинского районного суда в Пермском крае стал Константин Соломников. В Курганской области назначен новый заместитель председателя Курганского городского суда, им стал Сергей Карпенко. В Свердловской области председателем Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Ирина Пикина.
В Челябинской области изменились руководители сразу трех судов: председателем Аргаяшского районного суда стала Светлана Хайрутдинова, главой Курчатовского районного суда — Юрий Винников, а его заместителем — Мария Губина. Председателем Южноуральского городского суда назначен Николай Максимкин. Изменения также коснулись арбитражных и кассационных судов, где тоже сменились руководители.
Ранее председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в России планируют провести судебную реформу. По словам Момотова, она призвана уменьшить количество обращений граждан в суды.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». С 1 января в России назначены новые председатели региональных органов правосудия. Согласно указу президента, председателем Осинского районного суда в Пермском крае стал Константин Соломников. В Курганской области назначен новый заместитель председателя Курганского городского суда, им стал Сергей Карпенко. В Свердловской области председателем Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Ирина Пикина. В Челябинской области изменились руководители сразу трех судов: председателем Аргаяшского районного суда стала Светлана Хайрутдинова, главой Курчатовского районного суда — Юрий Винников, а его заместителем — Мария Губина. Председателем Южноуральского городского суда назначен Николай Максимкин. Изменения также коснулись арбитражных и кассационных судов, где тоже сменились руководители. Ранее председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в России планируют провести судебную реформу. По словам Момотова, она призвана уменьшить количество обращений граждан в суды.