Путин назначил новых судей в уральских городах

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назначил новых председателей региональных судов России Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». С 1 января в России назначены новые председатели региональных органов правосудия.

Согласно указу президента, председателем Осинского районного суда в Пермском крае стал Константин Соломников. В Курганской области назначен новый заместитель председателя Курганского городского суда, им стал Сергей Карпенко. В Свердловской области председателем Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Ирина Пикина.

В Челябинской области изменились руководители сразу трех судов: председателем Аргаяшского районного суда стала Светлана Хайрутдинова, главой Курчатовского районного суда — Юрий Винников, а его заместителем — Мария Губина. Председателем Южноуральского городского суда назначен Николай Максимкин. Изменения также коснулись арбитражных и кассационных судов, где тоже сменились руководители.

Ранее председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в России планируют провести судебную реформу. По словам Момотова, она призвана уменьшить количество обращений граждан в суды.

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». С 1 января в России назначены новые председатели региональных органов правосудия. Согласно указу президента, председателем Осинского районного суда в Пермском крае стал Константин Соломников. В Курганской области назначен новый заместитель председателя Курганского городского суда, им стал Сергей Карпенко. В Свердловской области председателем Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Ирина Пикина. В Челябинской области изменились руководители сразу трех судов: председателем Аргаяшского районного суда стала Светлана Хайрутдинова, главой Курчатовского районного суда — Юрий Винников, а его заместителем — Мария Губина. Председателем Южноуральского городского суда назначен Николай Максимкин. Изменения также коснулись арбитражных и кассационных судов, где тоже сменились руководители. Ранее председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в России планируют провести судебную реформу. По словам Момотова, она призвана уменьшить количество обращений граждан в суды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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