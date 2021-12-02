В России задумали провести судебную реформу

02 декабря 2021 в 22:40 Размер текста - 17 +

Судебное примирение недостаточно востребовано, считает эксперт Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России хотят реформировать нынешнюю судебную систему — а именно сделать так, чтобы граждане как можно меньше обращались в суды. Для этого необходимо создать специальную площадку, где споры будут решаться в досудебном порядке. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, пояснивший, что в этом могут помочь судьи в отставке. «Необходимо задействовать потенциал судей в отставке. Судебное примирение недостаточно востребовано. Этому есть несколько причин: невысокая государственная пошлина (за подачу иска в суд — прим. ред.), возможность принудительного исполнения судебного акта, а также высокий уровень конфликтности в обществе и неосведомленность спорящих о примирительных процедурах», — приводит слова эксперта MK.RU . Отмечается также, что если эта мера будет принята, в законодательстве появится список категорий дел, по которым поход к судебному примирителю будет обязательной процедурой. Таким образом, без нее невозможно будет подать обычный иск. Процедура примирения будет нужна в делах экономической нагрузки и при остром конфликте россиян Актуальна эта процедура будет при разводе и делении имущества, защите деловой репутации и прав потребителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России хотят реформировать нынешнюю судебную систему — а именно сделать так, чтобы граждане как можно меньше обращались в суды. Для этого необходимо создать специальную площадку, где споры будут решаться в досудебном порядке. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, пояснивший, что в этом могут помочь судьи в отставке. «Необходимо задействовать потенциал судей в отставке. Судебное примирение недостаточно востребовано. Этому есть несколько причин: невысокая государственная пошлина (за подачу иска в суд — прим. ред.), возможность принудительного исполнения судебного акта, а также высокий уровень конфликтности в обществе и неосведомленность спорящих о примирительных процедурах», — приводит слова эксперта MK.RU. Отмечается также, что если эта мера будет принята, в законодательстве появится список категорий дел, по которым поход к судебному примирителю будет обязательной процедурой. Таким образом, без нее невозможно будет подать обычный иск. Процедура примирения будет нужна в делах экономической нагрузки и при остром конфликте россиян Актуальна эта процедура будет при разводе и делении имущества, защите деловой репутации и прав потребителей.