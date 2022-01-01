Бастрыкин поручил провести проверку из-за концерта Rammstein

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Александр Бастрыкин поручил разобраться в доводах общественников из Новосибирской области Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с доводами активистов из Новосибирской области, которые выступили против проведения концерта немецкой рок-группы Rammstein. Она должна выступить в области 26 января.

«Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать „антикультурным явлениям“ на законодательном уровне. Глава ведомства поручил организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить», — сообщается на официальном сайте СК РФ.

В ведомстве отмечают, что у рок-группы ранее уже были проблемы с российским законодательством из-за «скандальных песен и клипов». Активисты из Новосибирской области также поддержали мнение Бастрыкина о «гибридной информационной войне против России».

Ранее в Твери отменили концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. К артисту также пришли полицейские. В итоге на продюсера Линдеманна Анара Рейбанда завели административное дело.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с доводами активистов из Новосибирской области, которые выступили против проведения концерта немецкой рок-группы Rammstein. Она должна выступить в области 26 января. «Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать „антикультурным явлениям“ на законодательном уровне. Глава ведомства поручил организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить», — сообщается на официальном сайте СК РФ. В ведомстве отмечают, что у рок-группы ранее уже были проблемы с российским законодательством из-за «скандальных песен и клипов». Активисты из Новосибирской области также поддержали мнение Бастрыкина о «гибридной информационной войне против России». Ранее в Твери отменили концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. К артисту также пришли полицейские. В итоге на продюсера Линдеманна Анара Рейбанда завели административное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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