Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери

Тилль Линдеманн планировал выступить на фестивале «МакЛарин за Родину» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фронтмен металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн не выступит на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери. Об этом заявил организатор фестиваля Максим Ларин.

«Губернатор [Тверской области Игорь Руденя] запретил ему приезжать. Я ответ этот получил буквально 15 минут назад. Мы хотели сделать праздник», — заявил организатор фестиваля Максим Ларин на встрече с журналистами, видео беседы опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Ларина, не смотря на то, что все требования были выполнены, власти все равно запретили артисту выступать. Он произнес заранее заготовленную речь со сцены, подготовленной для выступления Линдеманна, но прочел ее только перед журналистами, из-за отсутствия зрителей.

Ранее стало известно о том, что организаторы отменили фестиваль с участием артиста. Однако лидера группы Rammstein все-равно уговаривали выступить в Твери. К Линдеманну также приходила российская полиция.