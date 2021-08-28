На продюсера лидера Rammstein завели дело

Тилль Линдеманн приехал в Россию для выступления на фестивале (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Против продюсера солиста Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима. Его могут депортировать из страны.

«Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Материалы отправили в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, то его могут поместить в центр временного содержания мигрантов и выдворить за пределы России, отмечает издание. При этом организаторы не будут отменять фестиваль в Тверской области с участием группы, пишет ТАСС. У полиции нет претензий к солисту группы Rammstein Тюллю Линдеманну из-за предстоящего концерта в Твери.

Ранее в отель к Линдеманну пришла российская полиция. Силовики в штатском пришли в номер к музыканту «побеседовать». Артист находится сейчас в России и в ближайшие дни выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Линдеманну выписали предписание по поводу соблюдения антиковидных мер на массовых мероприятиях, отмечает телеканал 360. Солист также выступит 29 августа на фестивале «Макларин» в Тверской области для поддержки одной из партий, передает «Национальная служба новостей».