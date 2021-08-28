К лидеру Rammstein пришла российская полиция

О чем полиция планировала побеседовать с Тиллем Линдеманном — неизвестно (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Подмосковная полиция посетила в отеле солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, который в ближайшие дни должен выступить на фестивале «Спасская башня». Как сообщили очевидцы, силовики в штатском пришли в номер к музыканту, чтобы «побеседовать».

«К лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики в штатском. По словам очевидцев, силовики зашли в номер к артисту, чтобы „побеседовать“. О чем — неизвестно», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцем, Линдеманн сейчас находится в комплексе отдыха «Завидово». Фронтмен группы Rammstein выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4—5 сентября. Также Линдеманн даст концерт в поддержку одной из партий.

В апреле солист Rammstein спел советскую фронтовую песню «Любимый город». Видеозапись с кавером музыкант выложил на своем youtube-канале. Также эту композицию в исполнении Линдеманна использовали в фильме «Девятаев», посвященном герою Великой Отечественной войны. Музыкант Юрий Лоза предложил солисту Rammstein исполнить «Любимый город» на фестивале «Спасская башня». По его мнению, Линдемману стоит спеть ее полушепотом, надев на голову пилотку или самолетный шлем, передают «Дни.ру».