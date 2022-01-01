Кличко попросил у Запада военной помощи до «вторжения России»

01 января 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Запад должен предоставить Украине новую военную помощь, считает Виталий Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Западные союзники должны предоставить Украине пакет увеличенной военной помощи до того, как Россия «вторгнется» на территорию страны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Ответ должен быть жестким и непоколебимым и включать в себя не только отключение России от мировых финансовых рынков, и введение личных санкций против высших должностных лиц России, но и пакет увеличенной военной помощи с самыми передовыми технологиями и оружием. Эти меры должны были быть приняты намного раньше — до предстоящего российского вторжения», — сказал Кличко в интервью британской газете The Telegraph. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. В администрации президента США в свою очередь сообщили, что Россия готова вторгнуться на Украину с трех сторон. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что США намерено распространяет фейки о «российской угрозе», чтобы оправдать введение новых санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные союзники должны предоставить Украине пакет увеличенной военной помощи до того, как Россия «вторгнется» на территорию страны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Ответ должен быть жестким и непоколебимым и включать в себя не только отключение России от мировых финансовых рынков, и введение личных санкций против высших должностных лиц России, но и пакет увеличенной военной помощи с самыми передовыми технологиями и оружием. Эти меры должны были быть приняты намного раньше — до предстоящего российского вторжения», — сказал Кличко в интервью британской газете The Telegraph. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. В администрации президента США в свою очередь сообщили, что Россия готова вторгнуться на Украину с трех сторон. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что США намерено распространяет фейки о «российской угрозе», чтобы оправдать введение новых санкций.