В Совбезе РФ объяснили, зачем США нужны фейки о российской угрозе

Россия никогда не проявляла агрессию по отношению к Украине, заявил Николай Патрушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а власти США распространяют фейки о российской угрозе для оправдания введения новых санкций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины. Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении России», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза отметил, что нагнетая обстановку вокруг России, США создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки. При этом Россия не раз доводила до Вашингтона сведения об отсутствии плана вторжения на Украину. «Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ», — подчеркнул Патрушев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина может пойти на авантюру и начать военные действия против России. Лавров также отметил, что за последние несколько лет США окружили Россию военными базами.