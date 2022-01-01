На Украине заявили о правах на четыре российских территории

Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области являются этически украинскими, считает Сергей Грабовский Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Четыре российских региона являются национально-этнической украинской территорией. Об этом заявил украинский политолог Сергей Грабовский.

«Собственно, Кубань — это типичная „историческая украинская территория“, как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина. Причем территория национально-этническая, а не имперско-колониальная. Сейчас земли Восточной Слобожанщины в основном находятся в составе четырех областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской», — написал Грабовский в журнале «День».

Ранее президент России Владимир Путин назвал Украину исторически российской территорией. «Это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью России, но силой оказался на Украине», — сказал Путин.