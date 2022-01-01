На Украине заявили о правах на четыре российских территории

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Евромайдан. Киев, флаг украины
Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области являются этически украинскими, считает Сергей Грабовский Фото:

Четыре российских региона являются национально-этнической украинской территорией. Об этом заявил украинский политолог Сергей Грабовский.

«Собственно, Кубань — это типичная „историческая украинская территория“, как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина. Причем территория национально-этническая, а не имперско-колониальная. Сейчас земли Восточной Слобожанщины в основном находятся в составе четырех областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской», — написал Грабовский в журнале «День».

Ранее президент России Владимир Путин назвал Украину исторически российской территорией. «Это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью России, но силой оказался на Украине», — сказал Путин.

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Четыре российских региона являются национально-этнической украинской территорией. Об этом заявил украинский политолог Сергей Грабовский. «Собственно, Кубань — это типичная „историческая украинская территория“, как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина. Причем территория национально-этническая, а не имперско-колониальная. Сейчас земли Восточной Слобожанщины в основном находятся в составе четырех областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской», — написал Грабовский в журнале «День». Ранее президент России Владимир Путин назвал Украину исторически российской территорией. «Это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью России, но силой оказался на Украине», — сказал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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