В Москве выросла стоимость проезда на общественном транспорте

02 января 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Изменение цен на проезд в транспорте начинает действовать со 2 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве подорожал проезд на общественном транспорте. Изменения начинают действовать со 2 января. Так, разовая поездка по «Единому» билету увеличилась на один рубль и теперь составляет 61 рубль. Цена билета на две поездки поднялась на два рубля соответственно — до 122 рублей. Цена разового проезда в наземном транспорте, МЦК, метро, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») выросла на 4 рубля — до 46 рублей. Кроме того, чуть больше, чем на рубль выросла цена одной поездки по абонементам на 30 и 90 дней. При этом стоимость поездки по Face Pay осталась прежней — 46 рублей. Не изменилась и цена билетов на 365 дней (19,5 тысяч рублей) и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК (1 245 рублей), а также на наземный транспорт (810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. Также со 2 января в столице появились новые билеты ТАТ для наземного транспорта на 90 и 365 дней. Кроме того, владельцы персонализированной «Тройки» теперь смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее сообщалось, что в Москве многодетные семьи получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Кроме того, дети из таких семей смогут пользоваться общественным транспортом абсолютно бесплатно до 18 лет. Такие льготы ввели депутаты Мосгордумы. Поправки начали действовать с 1 января 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве подорожал проезд на общественном транспорте. Изменения начинают действовать со 2 января. Так, разовая поездка по «Единому» билету увеличилась на один рубль и теперь составляет 61 рубль. Цена билета на две поездки поднялась на два рубля соответственно — до 122 рублей. Цена разового проезда в наземном транспорте, МЦК, метро, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») выросла на 4 рубля — до 46 рублей. Кроме того, чуть больше, чем на рубль выросла цена одной поездки по абонементам на 30 и 90 дней. При этом стоимость поездки по Face Pay осталась прежней — 46 рублей. Не изменилась и цена билетов на 365 дней (19,5 тысяч рублей) и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК (1 245 рублей), а также на наземный транспорт (810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. Также со 2 января в столице появились новые билеты ТАТ для наземного транспорта на 90 и 365 дней. Кроме того, владельцы персонализированной «Тройки» теперь смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее сообщалось, что в Москве многодетные семьи получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Кроме того, дети из таких семей смогут пользоваться общественным транспортом абсолютно бесплатно до 18 лет. Такие льготы ввели депутаты Мосгордумы. Поправки начали действовать с 1 января 2022 года.