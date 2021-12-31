В Москве предложили бесплатный проезд многодетным семьям

01 января 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Воспользоваться таким правом смогут не только оба родителя в многодетной семье, но и дети до 18 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве многодетные семьи получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Кроме того, дети из таких семей смогут пользоваться общественным транспортом абсолютно бесплатно до 18 лет. Такие льготы ввели депутаты Мосгордумы. Сообщается, что раньше право на бесплатный проезд имели дети из многодетных семей в возрасте до 16 лет. Всем, кто старше, возможно было ездить бесплатно на общественном транспорте только при условии обучения в образовательных учреждениях. Кроме того, данный закон распространяется на обоих родителей из многодетных семей, а ранее этим правом мог воспользоваться лишь один из них. Поправки начинают действовать с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки дает равные права родителям и более чем 3 тысяч несовершеннолетних детей. Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Он уточнил, что для семей с тремя несовершеннолетними можно давать 40% скидку, 50% — семьям с четырьмя несовершеннолетними и скидку 60% для семей, где четыре несовершеннолетних ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве многодетные семьи получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Кроме того, дети из таких семей смогут пользоваться общественным транспортом абсолютно бесплатно до 18 лет. Такие льготы ввели депутаты Мосгордумы. Сообщается, что раньше право на бесплатный проезд имели дети из многодетных семей в возрасте до 16 лет. Всем, кто старше, возможно было ездить бесплатно на общественном транспорте только при условии обучения в образовательных учреждениях. Кроме того, данный закон распространяется на обоих родителей из многодетных семей, а ранее этим правом мог воспользоваться лишь один из них. Поправки начинают действовать с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки дает равные права родителям и более чем 3 тысяч несовершеннолетних детей. Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Он уточнил, что для семей с тремя несовершеннолетними можно давать 40% скидку, 50% — семьям с четырьмя несовершеннолетними и скидку 60% для семей, где четыре несовершеннолетних ребенка.