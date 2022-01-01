Гинцбург: когда в РФ начнут прививать назальной вакциной от COVID

Вакцина появится через 3-4 месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Назальная вакцина против COVID будет доступна для россиян через 3-4 месяца. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4», — передает слова Гинцбурга ТАСС. Он также отметил, что препарат будет эффективен против штамма «Омикрон».

Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. По его словам, это возможно, если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем ревакцинироваться препаратом в виде спрея. Он уточнил, что этот эффект нужно будет подтвердить в ходе клинических испытаний, передает телеканал 360.