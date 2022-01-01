01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Екатеринбурге в мусорку выбросили документы иностранных граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, уборка снега, дворник
Документы могли выкинуть мигранты или их работодатели, предположили в МВД по Екатеринбургу Фото:

В Екатеринбурге в поселке Совхозный возле отделения полиции горожане обнаружили множество документов иностранных граждан. По словам очевидцев, разрешения на работу находились возле мусорки.

«Наш читатель нашел возле мусорки множество документов — разрешения на работу иностранных граждан. Интересно, что находка сделана прямо возле отдела полиции в поселке Совхозный (пересечение Предельной и Городской)», — сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».

В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу URA.RU обратили внимание на то, что у документов, которые изображены на приложенных к посту фотографиях, истек срок действия. В ведомстве предположили, что выбросить их могли сами иностранные граждане, либо их работодатели.

«Готовые документы не хранятся в отделе по вопросам миграции. Они выдаются иностранным гражданам. Те, что в отделе, находятся под учетом, это бланки строгой отчетности», — добавили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге в поселке Совхозный возле отделения полиции горожане обнаружили множество документов иностранных граждан. По словам очевидцев, разрешения на работу находились возле мусорки. «Наш читатель нашел возле мусорки множество документов — разрешения на работу иностранных граждан. Интересно, что находка сделана прямо возле отдела полиции в поселке Совхозный (пересечение Предельной и Городской)», — сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу URA.RU обратили внимание на то, что у документов, которые изображены на приложенных к посту фотографиях, истек срок действия. В ведомстве предположили, что выбросить их могли сами иностранные граждане, либо их работодатели. «Готовые документы не хранятся в отделе по вопросам миграции. Они выдаются иностранным гражданам. Те, что в отделе, находятся под учетом, это бланки строгой отчетности», — добавили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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