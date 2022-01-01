В Екатеринбурге в мусорку выбросили документы иностранных граждан

В Екатеринбурге в поселке Совхозный возле отделения полиции горожане обнаружили множество документов иностранных граждан. По словам очевидцев, разрешения на работу находились возле мусорки.
«Наш читатель нашел возле мусорки множество документов — разрешения на работу иностранных граждан. Интересно, что находка сделана прямо возле отдела полиции в поселке Совхозный (пересечение Предельной и Городской)», — сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».
В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу URA.RU обратили внимание на то, что у документов, которые изображены на приложенных к посту фотографиях, истек срок действия. В ведомстве предположили, что выбросить их могли сами иностранные граждане, либо их работодатели.
«Готовые документы не хранятся в отделе по вопросам миграции. Они выдаются иностранным гражданам. Те, что в отделе, находятся под учетом, это бланки строгой отчетности», — добавили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
В Екатеринбурге в поселке Совхозный возле отделения полиции горожане обнаружили множество документов иностранных граждан. По словам очевидцев, разрешения на работу находились возле мусорки. «Наш читатель нашел возле мусорки множество документов — разрешения на работу иностранных граждан. Интересно, что находка сделана прямо возле отдела полиции в поселке Совхозный (пересечение Предельной и Городской)», — сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу URA.RU обратили внимание на то, что у документов, которые изображены на приложенных к посту фотографиях, истек срок действия. В ведомстве предположили, что выбросить их могли сами иностранные граждане, либо их работодатели. «Готовые документы не хранятся в отделе по вопросам миграции. Они выдаются иностранным гражданам. Те, что в отделе, находятся под учетом, это бланки строгой отчетности», — добавили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.