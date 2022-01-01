В Екатеринбурге в мусорку выбросили документы иностранных граждан

02 января 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Документы могли выкинуть мигранты или их работодатели, предположили в МВД по Екатеринбургу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в поселке Совхозный возле отделения полиции горожане обнаружили множество документов иностранных граждан. По словам очевидцев, разрешения на работу находились возле мусорки. «Наш читатель нашел возле мусорки множество документов — разрешения на работу иностранных граждан. Интересно, что находка сделана прямо возле отдела полиции в поселке Совхозный (пересечение Предельной и Городской)», — сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу URA.RU обратили внимание на то, что у документов, которые изображены на приложенных к посту фотографиях, истек срок действия. В ведомстве предположили, что выбросить их могли сами иностранные граждане, либо их работодатели. «Готовые документы не хранятся в отделе по вопросам миграции. Они выдаются иностранным гражданам. Те, что в отделе, находятся под учетом, это бланки строгой отчетности», — добавили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге в поселке Совхозный возле отделения полиции горожане обнаружили множество документов иностранных граждан. По словам очевидцев, разрешения на работу находились возле мусорки. «Наш читатель нашел возле мусорки множество документов — разрешения на работу иностранных граждан. Интересно, что находка сделана прямо возле отдела полиции в поселке Совхозный (пересечение Предельной и Городской)», — сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу URA.RU обратили внимание на то, что у документов, которые изображены на приложенных к посту фотографиях, истек срок действия. В ведомстве предположили, что выбросить их могли сами иностранные граждане, либо их работодатели. «Готовые документы не хранятся в отделе по вопросам миграции. Они выдаются иностранным гражданам. Те, что в отделе, находятся под учетом, это бланки строгой отчетности», — добавили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.