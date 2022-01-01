Пермский аэропорт прекратил работу из-за непогоды

В Перми задерживается рейс в Москву Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский аэропорт «Большое Савино» временно приостановил работу из-за усиления осадков и необходимости расчистки аэродрома. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«2 января 2022 года в связи с обильными осадками (снег) аэропорт Большое Савино в период с 13.00 до 16.00 часов закрыт для приема и выпуска воздушных судов. На запасной аэродром в г. Екатеринбург направлено воздушное судно авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Москва (Шереметьево) — Пермь», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Задерживается на вылет рейс из Перми в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Планируют задержать рейс «Ютэйра» Пермь-Тюмень. Пермская транспортная прокуратура контролирует оказание пассажирам необходимых услуг.

В Перми на время каникул увеличили количество рейсов в Москву. «Аэрофлот» увеличил число рейсов до трех в день по этому направлению. Новое расписание действует в предпраздничные дни и новогодние каникулы.

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