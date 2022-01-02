Лишенным прав водителям ужесточат их повторное получение Фото: Илья Московец © URA.RU

В России изменились правила получения водительских удостоверений. С марта будет действовать новый порядок получения медсправок. Россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. Водителей, у которых обнаружат следы уколов либо потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, могут направить на расширенный анализ. Это не коснется тех, кто меняет права из-за истечения срока действия.

Продолжают действовать следующие правила:

Для категории «B» учеба должна длиться не менее 190 часов: 56 часов практика и 130 часов теория, 4 часа экзамена. Эти правила действуют с 2014 года и в 2022 году не изменятся, отмечают эксперты Autonews.

Кандидат в водители должен предоставить паспорт, медицинскую справку по форме 003-В/у, военный билет или приписное свидетельство для военнообязанных, которым еще не исполнилось 27 лет, три фотографии размером 3×4 см.

Кандидат в водители должен будет пройти офтальмологическое обследование. Люди с плохим зрением могут сесть за руль автомобиля — сдавать экзамен и ездить на машине можно в очках или контактных линзах.

С 2021 по-новому принимают экзамен. Площадку больше сдавать не придется — кандидат в водители должен показывать свои умения в городе: выполнять параллельную парковку, движение задним ходом и так далее.

Получить права после лишения удастся только после пересдачи экзамена на знание ПДД и оплаты всех штрафов.

Тех, кто не сдал водительские права после судебного решения об их лишении, ждут штрафы — 30 тысяч рублей, обязательные работы от 100 до 200 часов, либо административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, в 2022 году могут разработать новые правила. Сред них — изменение программы обучения в автошколах, в которую хотят включить занятия по оформлению аварий по «Европротоколу», кандидатам в водители планируют объяснять действия при сработавшем индикаторе «Check Engine» или сигнале перегрева охлаждающей жидкости и научат избегать конфликтов на дороге.

Экспертный центр «Движение без опасности» (выиграл конкурс на разработку новых программ) предложил 8 новых упражнений для площадки: «Движение по габаритному коридору передним и задним ходом», «Движение по габаритному коридору со смещением в правую и левую стороны передним и задним ходом с поворотами направо и налево» и так далее.

Пройти обучение в автошколе можно с 16 лет, однако экзамен сдавать с 17, а садиться за руль — с 18 лет. При этом рассмотрение документа, касающегося вождения с 17 лет, в Госдуме было отложено.