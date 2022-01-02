СМИ: военным НАТО приказали имитировать активность у границ РФ

Странные приказы не являются редкостью в рядах британской армии Фото: The White House

Военнослужащие Великобритании, находящиеся в Эстонии (на границе с Россией), притворяются, что чем-то постоянно заняты. Причина столь бурной деятельности — прибывший туда адмирал сэр Тони Радакин, пишет британское издание The Mirror.

«В приказе, распространившемся среди военнослужащих, говорилось, что адмирал посетит ангар с тяжелым вооружением, в том числе гусеничным артиллерийским орудием AS90 и легким танком Stormer. В нем добавлено: „Запускайте машины, открывайте все люки и так далее. Выпустите внешний слой комплекта, принесите 601 (руководство по эксплуатации), чтобы (сложилось впечатление, — прим. ред.), что вы проводите функциональный тест [оборудования] (не спрашивайте!)“», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом солдаты делают вид, будто проводят проверку транспортных средств, отмечает источник. Он добавил, что подобные приказы не являются редкостью в рядах британской армии, пишет «Федеральное агентство новостей».

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