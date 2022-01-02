Глава Минпросвещения высказался о введении QR-кодов в школах

03 января 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

В школах не планируют вводить электронные сертификаты о вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Российских школах не будут вводить электронные сертификаты о вакцинации. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. «Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем», — рассказал Кравцов в интервью «Известиям». Он также отметил, что не планируется и продление зимних каникул. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Российских школах не будут вводить электронные сертификаты о вакцинации. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. «Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем», — рассказал Кравцов в интервью «Известиям». Он также отметил, что не планируется и продление зимних каникул. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.