Глава Минпросвещения высказался о введении QR-кодов в школах

В Российских школах не будут вводить электронные сертификаты о вакцинации. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.
«Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем», — рассказал Кравцов в интервью «Известиям». Он также отметил, что не планируется и продление зимних каникул.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.
В Российских школах не будут вводить электронные сертификаты о вакцинации. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. «Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем», — рассказал Кравцов в интервью «Известиям». Он также отметил, что не планируется и продление зимних каникул. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.