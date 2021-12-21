Во Владимирской области школьникам заявили, что невакцинированные не смогут пойти в 10-й класс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во Владимирской области студентов и школьников принуждают к вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали родители обучающихся.

В соцсетях опубликовали скриншоты переписок, где преподаватели заявляют, что обучающихся не допустят до очных занятий без прививки от COVID и не предоставят им доступ к онлайн-платформе. Они объясняют это тем, что это выбор студентов, передает сайт MK.RU .

Также в одной из школ Ковровского района учитель девятого класса заявила, что с 2022 года поступить в колледжи, лицеи и 10-й класс смогут только привитые. Приказ пока не утвердили, но родителей попросили предоставить список тех, кто готов вакцинироваться. URA.RU направило запрос в департамент образования Владимирской области, на момент публикации материала ответ не поступил.

В России до конца 2021 планируют начать прививать от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Несовершеннолетних будут вакцинировать препаратом «Спутник М» с согласия родителей. В Минздраве РФ внесли вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, пишет «Ридус».

Студентов без QR-кодов не пустят в вуз Сайт MK.RU Владимирской области

В учебном заведении заявили, что непривитые сами отказались учиться Сайт MK.RU Владимирской области

В школе Ковровского района заявили, что без прививки от COVID не получится пойти в 10-й класс Сайт MK.RU Владимирской области