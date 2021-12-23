В Минпросвещения раскрыли план перевода школьников на дистант

24 декабря 2021 в 04:34 Размер текста - 17 +

В России после Нового года каникулы продлевать не планируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса, а после школьники будут учиться в очном формате. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет. «После зимних каникул школы продолжат работать в очном формате, переход на дистант только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить», — цитирует ТАСС слова Сергея Кравцова. Он добавил, что в Москве школьники уйдут на каникулы с 27 декабря. Сергей Кравцов считает, что уход на каникулы на два дня раньше никак не отразиться на школьной программе, так как конец календарного года учителя в основном отводят на повторение учебного материала. Он добавил, что ведомство продолжит следить за развитием эпидемиологической ситуации во время новогодних каникул в стране. Что касается введения QR-кодов в школах, Сергей Кравцов заявил, что это вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава. Также он отметил, что вопрос об обязательности QR-кодов для учителей в школах пока не обсуждался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российских школах не планируют продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса, а после школьники будут учиться в очном формате. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет. «После зимних каникул школы продолжат работать в очном формате, переход на дистант только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить», — цитирует ТАСС слова Сергея Кравцова. Он добавил, что в Москве школьники уйдут на каникулы с 27 декабря. Сергей Кравцов считает, что уход на каникулы на два дня раньше никак не отразиться на школьной программе, так как конец календарного года учителя в основном отводят на повторение учебного материала. Он добавил, что ведомство продолжит следить за развитием эпидемиологической ситуации во время новогодних каникул в стране. Что касается введения QR-кодов в школах, Сергей Кравцов заявил, что это вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава. Также он отметил, что вопрос об обязательности QR-кодов для учителей в школах пока не обсуждался.