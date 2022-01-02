02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

Под Екатеринбургом столкнулись 10 машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
По данным очевидцев, в результате аварии пострадал один человек Фото:

На трассе от Невьянска до Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. По данным свидетелей аварии, ДТП произошло около 12:30.

«Больше 10 машин друг за другом столкнулись, одна сгорела, на обочине люди. Мужчина лежал на снегу, ему оказывали первую помощь. За нами водитель не соблюдал скоростной режим, и его на наших глазах развернуло прямо на обочине, в машину следом влетел джип», — передает E1.RU слова одного из очевидцев аварии.

По данным свидетелей, в результате аварии пострадал минимум один человек. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой регионального УГИБДД.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На трассе от Невьянска до Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. По данным свидетелей аварии, ДТП произошло около 12:30. «Больше 10 машин друг за другом столкнулись, одна сгорела, на обочине люди. Мужчина лежал на снегу, ему оказывали первую помощь. За нами водитель не соблюдал скоростной режим, и его на наших глазах развернуло прямо на обочине, в машину следом влетел джип», — передает E1.RU слова одного из очевидцев аварии. По данным свидетелей, в результате аварии пострадал минимум один человек. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой регионального УГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...