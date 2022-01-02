Под Екатеринбургом столкнулись 10 машин

На трассе от Невьянска до Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. По данным свидетелей аварии, ДТП произошло около 12:30.
«Больше 10 машин друг за другом столкнулись, одна сгорела, на обочине люди. Мужчина лежал на снегу, ему оказывали первую помощь. За нами водитель не соблюдал скоростной режим, и его на наших глазах развернуло прямо на обочине, в машину следом влетел джип», — передает E1.RU слова одного из очевидцев аварии.
По данным свидетелей, в результате аварии пострадал минимум один человек. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой регионального УГИБДД.
На трассе от Невьянска до Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. По данным свидетелей аварии, ДТП произошло около 12:30. «Больше 10 машин друг за другом столкнулись, одна сгорела, на обочине люди. Мужчина лежал на снегу, ему оказывали первую помощь. За нами водитель не соблюдал скоростной режим, и его на наших глазах развернуло прямо на обочине, в машину следом влетел джип», — передает E1.RU слова одного из очевидцев аварии. По данным свидетелей, в результате аварии пострадал минимум один человек. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой регионального УГИБДД.