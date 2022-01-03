Создательница «Марафона желаний» пригрозила плюнуть в лицо Собчак. «Обесцениваешь мой продукт»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Ксения Собчак взяла интервью у Елены Блиновской Фото:

Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. Интервьюер спросила у Блиновской, почему та не хочет поделиться со всеми контактами специалиста психологического тренинга, а массам людей, купившим у блогера курсы, просто делает смс-рассылку.

«Я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт (на видео они сплавлялись по реке на лодке, — прим. Ред). Потому что ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. Массам смски… А ты к какому-то гуру ходишь, с чего ты это взяла?», — высказалась Елена Блиновская в интервью Ксении Собчак. Видео опубликовано на youtube-канале «Осторожно, Собчак».

Журналистка спросила у блогера, почему она так эмоционально реагирует, хотя проводит одухотворяющие практики для других людей. Собчак также добавила, что у Блиновской «хабальная реакция». В ответ создательница «Марафона желаний» назвала себя гиперэмоциональным человеком с невероятной амплитудой.

«Я считаю, что я как ребенок, у меня реакции разные и абсолютно естественные», — высказалась Блиновская. Затем она закрыла уши руками и сказала: «все, я ребенок, бла-бла-бла».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. Интервьюер спросила у Блиновской, почему та не хочет поделиться со всеми контактами специалиста психологического тренинга, а массам людей, купившим у блогера курсы, просто делает смс-рассылку. «Я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт (на видео они сплавлялись по реке на лодке, — прим. Ред). Потому что ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. Массам смски… А ты к какому-то гуру ходишь, с чего ты это взяла?», — высказалась Елена Блиновская в интервью Ксении Собчак. Видео опубликовано на youtube-канале «Осторожно, Собчак». Журналистка спросила у блогера, почему она так эмоционально реагирует, хотя проводит одухотворяющие практики для других людей. Собчак также добавила, что у Блиновской «хабальная реакция». В ответ создательница «Марафона желаний» назвала себя гиперэмоциональным человеком с невероятной амплитудой. «Я считаю, что я как ребенок, у меня реакции разные и абсолютно естественные», — высказалась Блиновская. Затем она закрыла уши руками и сказала: «все, я ребенок, бла-бла-бла».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...