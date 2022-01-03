Создательница «Марафона желаний» пригрозила плюнуть в лицо Собчак. «Обесцениваешь мой продукт»

03 января 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак взяла интервью у Елены Блиновской Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. Интервьюер спросила у Блиновской, почему та не хочет поделиться со всеми контактами специалиста психологического тренинга, а массам людей, купившим у блогера курсы, просто делает смс-рассылку. «Я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт (на видео они сплавлялись по реке на лодке, — прим. Ред). Потому что ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. Массам смски… А ты к какому-то гуру ходишь, с чего ты это взяла?», — высказалась Елена Блиновская в интервью Ксении Собчак. Видео опубликовано на youtube-канале «Осторожно, Собчак». Журналистка спросила у блогера, почему она так эмоционально реагирует, хотя проводит одухотворяющие практики для других людей. Собчак также добавила, что у Блиновской «хабальная реакция». В ответ создательница «Марафона желаний» назвала себя гиперэмоциональным человеком с невероятной амплитудой. «Я считаю, что я как ребенок, у меня реакции разные и абсолютно естественные», — высказалась Блиновская. Затем она закрыла уши руками и сказала: «все, я ребенок, бла-бла-бла». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. Интервьюер спросила у Блиновской, почему та не хочет поделиться со всеми контактами специалиста психологического тренинга, а массам людей, купившим у блогера курсы, просто делает смс-рассылку. «Я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт (на видео они сплавлялись по реке на лодке, — прим. Ред). Потому что ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. Массам смски… А ты к какому-то гуру ходишь, с чего ты это взяла?», — высказалась Елена Блиновская в интервью Ксении Собчак. Видео опубликовано на youtube-канале «Осторожно, Собчак». Журналистка спросила у блогера, почему она так эмоционально реагирует, хотя проводит одухотворяющие практики для других людей. Собчак также добавила, что у Блиновской «хабальная реакция». В ответ создательница «Марафона желаний» назвала себя гиперэмоциональным человеком с невероятной амплитудой. «Я считаю, что я как ребенок, у меня реакции разные и абсолютно естественные», — высказалась Блиновская. Затем она закрыла уши руками и сказала: «все, я ребенок, бла-бла-бла».