Три человека стали жертвами пожара в Москве

Три человека погибли во время пожара в жилом доме на Кавказском бульваре на юге Москвы. По данному факту столичное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«По данным следствия, ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошло возгорание, после ликвидации которого были обнаружены тела двух женщин. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты 5 этажа. От полученных повреждений он скончался», — сообщается на официальном сайте СУ СКР по Москве.
Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, передает «Пятый канал». В квартире сгорели личные вещи и мебель.
Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
Три человека погибли во время пожара в жилом доме на Кавказском бульваре на юге Москвы. По данному факту столичное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. «По данным следствия, ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошло возгорание, после ликвидации которого были обнаружены тела двух женщин. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты 5 этажа. От полученных повреждений он скончался», — сообщается на официальном сайте СУ СКР по Москве. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, передает «Пятый канал». В квартире сгорели личные вещи и мебель. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.