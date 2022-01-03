Три человека стали жертвами пожара в Москве

04 января 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

По факту гибели трех человек в пожаре возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три человека погибли во время пожара в жилом доме на Кавказском бульваре на юге Москвы. По данному факту столичное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. «По данным следствия, ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошло возгорание, после ликвидации которого были обнаружены тела двух женщин. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты 5 этажа. От полученных повреждений он скончался», — сообщается на официальном сайте СУ СКР по Москве. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, передает «Пятый канал». В квартире сгорели личные вещи и мебель. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Три человека погибли во время пожара в жилом доме на Кавказском бульваре на юге Москвы. По данному факту столичное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. «По данным следствия, ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошло возгорание, после ликвидации которого были обнаружены тела двух женщин. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты 5 этажа. От полученных повреждений он скончался», — сообщается на официальном сайте СУ СКР по Москве. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, передает «Пятый канал». В квартире сгорели личные вещи и мебель. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.