Юрист объяснил, как вырастут тарифы ЖКХ в 2022 году

04 января 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

Тарифы ЖКХ вырастут по стране на 3,5-5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году платежи по ЖКХ для россиян вырастут в среднем на 3,5-5%. Таким прогнозом поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Местные власти сами определяют, насколько повысить платежи — у них есть верхняя планка, утвержденная правительством. А вот воспользоваться этим максимальным значением или нет — зависит от конкретной экономической ситуации», — приводит слова Соловьева «Прайм». По утвержденным правительством индексов изменений платы, в регионах тарифы ЖКХ могут поднять до 3,5—5% в среднем по стране. При этом в столице рост составит 6%, а в Свердловской области в два раза меньше — 2,9%. Рекордсменами роста станут Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Чечня и Татарстан, там тарифы вырастут более чем на 6%, уточняет «Прайм». Однако юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов считает, что тарифы ЖКХ вырастут до 6,5%. Он также высказал мнение, что с 1 января в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования могут существенно увеличиться расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронный сервис, в котором можно оперативно сообщать о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих, сообщает RT. В сфере услуг ЖКХ можно было бы пожаловаться на необоснованный рост тарифов ЖКХ, скачкообразный рост цен на отдельные товары или услуги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году платежи по ЖКХ для россиян вырастут в среднем на 3,5-5%. Таким прогнозом поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Местные власти сами определяют, насколько повысить платежи — у них есть верхняя планка, утвержденная правительством. А вот воспользоваться этим максимальным значением или нет — зависит от конкретной экономической ситуации», — приводит слова Соловьева «Прайм». По утвержденным правительством индексов изменений платы, в регионах тарифы ЖКХ могут поднять до 3,5—5% в среднем по стране. При этом в столице рост составит 6%, а в Свердловской области в два раза меньше — 2,9%. Рекордсменами роста станут Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Чечня и Татарстан, там тарифы вырастут более чем на 6%, уточняет «Прайм». Однако юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов считает, что тарифы ЖКХ вырастут до 6,5%. Он также высказал мнение, что с 1 января в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования могут существенно увеличиться расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронный сервис, в котором можно оперативно сообщать о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих, сообщает RT. В сфере услуг ЖКХ можно было бы пожаловаться на необоснованный рост тарифов ЖКХ, скачкообразный рост цен на отдельные товары или услуги.