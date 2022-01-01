Юрист: тарифы на ЖКХ и капремонт резко вырастут в 2022 году

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Во втором полугодии 2022 года тарифы ЖКХ вырастут от 2,9% до 6,5% Фото:

В 2022 году в России тарифы на ЖКХ вырастут до 6,5%, а расходы на капитальный ремонт в многоквартирном доме — до 25%. Об этом рассказал юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

«В первом полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором полугодии индексация составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Также с 1 января в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования могут существенно увеличиться расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%», — рассказал Попов в беседе с «Национальной службой новостей».

С 2022 года государство также не будет компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг гражданам, у которых есть непогашенные задолженности по оплате ЖКХ. При этом сами субсидии будут оформляться по новым правилам. Органы соцзащиты теперь самостоятельно будут проверять наличие задолженностей у человека, вместо того, чтобы требовать у него соответствующую справку.

С 1 января в России также увеличили часть пособий и соцвыплат. В частности, в стране увеличился минимальный прожиточный минимум и МРОТ. Изменился и размер материнского капитала: теперь его индексируют по фактической, а не по прогнозной инфляции.

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В 2022 году в России тарифы на ЖКХ вырастут до 6,5%, а расходы на капитальный ремонт в многоквартирном доме — до 25%. Об этом рассказал юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов. «В первом полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором полугодии индексация составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Также с 1 января в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования могут существенно увеличиться расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%», — рассказал Попов в беседе с «Национальной службой новостей». С 2022 года государство также не будет компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг гражданам, у которых есть непогашенные задолженности по оплате ЖКХ. При этом сами субсидии будут оформляться по новым правилам. Органы соцзащиты теперь самостоятельно будут проверять наличие задолженностей у человека, вместо того, чтобы требовать у него соответствующую справку. С 1 января в России также увеличили часть пособий и соцвыплат. В частности, в стране увеличился минимальный прожиточный минимум и МРОТ. Изменился и размер материнского капитала: теперь его индексируют по фактической, а не по прогнозной инфляции.
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