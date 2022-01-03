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29 декабря 2021

В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, пожарные
Облако черного дыма с Антипинского НПЗ видят житель нескольких районов Тюмени Фото:

В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. О возгорании сообщают очевидцы. Облако черного дыма видят жители нескольких районов Тюмени.

«Горит Антипинский НПЗ!» — сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

Новость дополняется.

В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. О возгорании сообщают очевидцы. Облако черного дыма видят жители нескольких районов Тюмени. «Горит Антипинский НПЗ!» — сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте». Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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