В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. О возгорании сообщают очевидцы. Облако черного дыма видят жители нескольких районов Тюмени.
«Горит Антипинский НПЗ!» — сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».
Новость дополняется.
В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. О возгорании сообщают очевидцы. Облако черного дыма видят жители нескольких районов Тюмени. «Горит Антипинский НПЗ!» — сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте». Новость дополняется.