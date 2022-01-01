Губернатор Шумков назвал трагедией развал СССР

По мнению Вадима Шумкова, распад СССР произошел из-за стремления «выскочить в капиталистический рай» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал трагедией развал СССР. По мнению главы региона, это произошло из-за назойливого стремления «выскочить в капиталистический рай», а после использовать советское имущество и «перепродать то, что поликвиднее».

«Развалили не только СССР, произошел распад исторической России в ее многовековых границах. Распад произошел с беспрецедентной сдачей суверенитета и национальных интересов, стоивших нашему народу много веков борьбы и миллионов жизней наших предков. Последствия этой трагедии мы ощущаем до сих пор», — написал Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По мнению губернатора Курганской области, распад Советского Союза можно объяснить «стремлением капитализировать свою новую автономность да удельную властишку». Глава региона привел в пример Постановление, выпущенное сразу после развала СССР. Согласно этому документу, необходимо было срочно расформировать колхозы и совхозы. Имущество предприятий при этом передавалось бывшим работникам. По мнению Шумкова, это было сделано для того, чтобы «самым попользоваться и перепродать то, что поликвиднее».

Ранее губернатор Курганской области назвал 1970-е и 1980-е годы в СССР «золотым веком». По его мнению, Советский Союз был хорош в плане соотношения зарплат, соцгарантий, возможности прокормить семью и съездить на море. Он также подчеркнул отсутствие конкуренции, низкое качество общепита и непонятный порядок получения жилья и машины.

Процесс распада СССР начался во второй половине 1980-х годов в ходе перестройки. Одним из главных признаков стало стремление советских республик к большей государственной и экономической независимости от союзного центра. При этом на референдуме о сохранении СССР в 1991 году «За» выпустили свыше 76% участников голосования. Процесс распада завершился подписанием Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно.

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