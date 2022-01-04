В Кургане запустят новые субсидированные авиарейсы

04 января 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Минимальные тарифы субсидированных рейсов определят авиакомпании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2022 году в Кургане запустят новые субсидированные авиарейсы в Санкт-Петербург, Сургут (ХМАО), Сочи и Симферополь. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин. «Решение об организации субсидированных авиарейсов в 2022 году из Кургана до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута принято Федеральным агентством воздушного транспорта после обращения туда областных властей по поручению губернатора Вадима Шумкова. Минимальные тарифы рассчитают авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы», — написал Александр Тетерин в своем telegram-канале. По его словам, по направлениям до Сочи и Санкт-Петербурга максимальный тариф для пассажиров составит 10760 рублей. Максимальная цена рейса в Сургут будет 5 157 рублей с таксовыми аэропортными сборами, не включая сбор за выписку билетов. «Рейс Курган — Симферополь включен Росавиацией в число субсидируемых рейсов, билеты на которые некоторые категории граждан смогут приобрести по специальному тарифу — 3 875 рублей», — рассказал Тетерин. В список таких категорий входят граждане до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также льготой могут воспользоваться инвалиды первой группы и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы и имеющие удостоверение многодетной семьи или другие документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Полеты из Кургана в Сургут начнутся в январе. Маршрут планируют выполнять по понедельникам и пятницам в период с 10 января по 25 марта 2022 года. Рейс Сургут — Курган будет в эти же дни. Авиарейсы будет осуществлять компания Utair. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2022 году в Кургане запустят новые субсидированные авиарейсы в Санкт-Петербург, Сургут (ХМАО), Сочи и Симферополь. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин. «Решение об организации субсидированных авиарейсов в 2022 году из Кургана до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута принято Федеральным агентством воздушного транспорта после обращения туда областных властей по поручению губернатора Вадима Шумкова. Минимальные тарифы рассчитают авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы», — написал Александр Тетерин в своем telegram-канале. По его словам, по направлениям до Сочи и Санкт-Петербурга максимальный тариф для пассажиров составит 10760 рублей. Максимальная цена рейса в Сургут будет 5 157 рублей с таксовыми аэропортными сборами, не включая сбор за выписку билетов. «Рейс Курган — Симферополь включен Росавиацией в число субсидируемых рейсов, билеты на которые некоторые категории граждан смогут приобрести по специальному тарифу — 3 875 рублей», — рассказал Тетерин. В список таких категорий входят граждане до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также льготой могут воспользоваться инвалиды первой группы и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы и имеющие удостоверение многодетной семьи или другие документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Полеты из Кургана в Сургут начнутся в январе. Маршрут планируют выполнять по понедельникам и пятницам в период с 10 января по 25 марта 2022 года. Рейс Сургут — Курган будет в эти же дни. Авиарейсы будет осуществлять компания Utair.