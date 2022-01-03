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На трассе под Екатеринбургом иномарка влетела в автобус

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Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года, дтп, автобус, авария, разбитая машина
Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом (архивное фото) Фото:

В Режевском районе (Свердловская область) легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля „Ниссан“, двигавшегося из г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из пос. Буланаш в г. Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла 4 января.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры «Ниссана», в том числе ребенок. Прокуратура проконтролирует проведение проверки по факту происшествия. На место выехал режевской городской прокурор Николай Удалов.

«Когда приехала скорая, водителя мы погрузили в нее. Но скорую вызвали всего одну. А надо три! Парня второго еще живого достали, положили на землю. Ждали вторую скорую. Надеюсь, все выживут. Парни сильно поломанные», — цитирует E1 очевидца ДТП.

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В Режевском районе (Свердловская область) легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля „Ниссан“, двигавшегося из г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из пос. Буланаш в г. Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла 4 января. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры «Ниссана», в том числе ребенок. Прокуратура проконтролирует проведение проверки по факту происшествия. На место выехал режевской городской прокурор Николай Удалов. «Когда приехала скорая, водителя мы погрузили в нее. Но скорую вызвали всего одну. А надо три! Парня второго еще живого достали, положили на землю. Ждали вторую скорую. Надеюсь, все выживут. Парни сильно поломанные», — цитирует E1 очевидца ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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