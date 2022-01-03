На трассе под Екатеринбургом иномарка влетела в автобус

04 января 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Режевском районе (Свердловская область) легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля „Ниссан“, двигавшегося из г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из пос. Буланаш в г. Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла 4 января. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры «Ниссана», в том числе ребенок. Прокуратура проконтролирует проведение проверки по факту происшествия. На место выехал режевской городской прокурор Николай Удалов. «Когда приехала скорая, водителя мы погрузили в нее. Но скорую вызвали всего одну. А надо три! Парня второго еще живого достали, положили на землю. Ждали вторую скорую. Надеюсь, все выживут. Парни сильно поломанные», — цитирует E1 очевидца ДТП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Режевском районе (Свердловская область) легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля „Ниссан“, двигавшегося из г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из пос. Буланаш в г. Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла 4 января. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры «Ниссана», в том числе ребенок. Прокуратура проконтролирует проведение проверки по факту происшествия. На место выехал режевской городской прокурор Николай Удалов. «Когда приехала скорая, водителя мы погрузили в нее. Но скорую вызвали всего одну. А надо три! Парня второго еще живого достали, положили на землю. Ждали вторую скорую. Надеюсь, все выживут. Парни сильно поломанные», — цитирует E1 очевидца ДТП.