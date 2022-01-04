Солист Rammstein Тилль Линдеманн отметил свой день рождения в Дубае (ОАЭ) с рэпером Моргенштерном. Видео Моргенштерн опубликовал в Instagram.
«Happy Birthday, brother (С днем рождения, брат)», — сказал Моргенштерн Линдеманну. Солист Rammstein выступает 4 января с концертом в Дубае. Ему исполнилось 59 лет.
Моргенштерн уехал из России в Дубай в конце ноября, передает телеканал 360. Это произошло после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер в соцсетях продает наркотики. Исполнитель позже опубликовал видеоклип на свою песню «Домой». В треке он заявил, что торгует в соцсетях только своим лицом. Также Моргенштерн пояснил, что уехал из России из-за холода.
Тилль Линдеманн встретился с телеведущей Идой Галич и Моргенштерном
Солист Rammstein Тилль Линдеманн отметил свой день рождения в Дубае (ОАЭ) с рэпером Моргенштерном. Видео Моргенштерн опубликовал в Instagram. «Happy Birthday, brother (С днем рождения, брат)», — сказал Моргенштерн Линдеманну. Солист Rammstein выступает 4 января с концертом в Дубае. Ему исполнилось 59 лет. Моргенштерн уехал из России в Дубай в конце ноября, передает телеканал 360. Это произошло после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер в соцсетях продает наркотики. Исполнитель позже опубликовал видеоклип на свою песню «Домой». В треке он заявил, что торгует в соцсетях только своим лицом. Также Моргенштерн пояснил, что уехал из России из-за холода.