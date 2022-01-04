В Алма-Ате против митингующих применили светошумовые гранаты

05 января 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

В ряде городов Казахстана произошли столкновения с силовиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. На центральной площади города присутствовали около тысячи митингующих. «В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ», — передает РИА «Новости». Также столкновения с полицией проходят в ряде других городов Республики. Другие источники передают, что протестующие требуют ухода Члена Конституционного совета Казахстана Нурсултана Назарбаева, передачи всей власти президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и созыва Конституционного собрания с привлечением представителей от каждой области. Помимо этого, в списке требований запрет на выезд за рубеж всем чиновникам, депутатам и министрам, а также амнистия всем политзаключенным, в том числе тем, кто находится за рубежом. Ранее сообщалось, что в Казахстане временно отключили мобильный интернет на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. По информации СМИ, протесты проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. Митинги из-за резкого роста стоимости газа для машин начались в Республике сразу после Нового года. С 1 января цена топлива увеличилась до 120 тенге. Жители страны потребовали понижения цен в два раза с учетом суммы минимальной зарплаты, сообщает телеканал 360. Во время протестов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. После этого власти решили уменьшить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передает RT. Также они встретились с активистами Актау и пообещали не привлекать к ответственности находившихся на площади города. В Нур-Султане задержали нескольких участников протеста, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы Казахстана. Президент республики выступил с обращением к гражданам, в котором призвал не поддаваться на провокации изнутри и извне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. На центральной площади города присутствовали около тысячи митингующих. «В Алма-Ате силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ», — передает РИА «Новости». Также столкновения с полицией проходят в ряде других городов Республики. Другие источники передают, что протестующие требуют ухода Члена Конституционного совета Казахстана Нурсултана Назарбаева, передачи всей власти президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и созыва Конституционного собрания с привлечением представителей от каждой области. Помимо этого, в списке требований запрет на выезд за рубеж всем чиновникам, депутатам и министрам, а также амнистия всем политзаключенным, в том числе тем, кто находится за рубежом. Ранее сообщалось, что в Казахстане временно отключили мобильный интернет на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. По информации СМИ, протесты проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. Митинги из-за резкого роста стоимости газа для машин начались в Республике сразу после Нового года. С 1 января цена топлива увеличилась до 120 тенге. Жители страны потребовали понижения цен в два раза с учетом суммы минимальной зарплаты, сообщает телеканал 360. Во время протестов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. После этого власти решили уменьшить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передает RT. Также они встретились с активистами Актау и пообещали не привлекать к ответственности находившихся на площади города. В Нур-Султане задержали нескольких участников протеста, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы Казахстана. Президент республики выступил с обращением к гражданам, в котором призвал не поддаваться на провокации изнутри и извне.