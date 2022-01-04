СМИ: в Казахстане отключили интернет на фоне митингов

04 января 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

В Алматы у пользователей не работают мессенджеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Казахстане временно отключили мобильный интернет на фоне проведения протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Об этом рассказали СМИ Казахстана. «В Алматы в настоящее время не работают мессенджеры What’s App и Telegram. А также мобильный интернет», — сообщает Sputnik Казахстан. Позже издание написало, что в центре Актау появился мобильный интернет. По информации СМИ, митинги проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. К людям выходят представители акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане). В компании «Билайн» Казахстана сообщили об ограничении мобильного интернета. «В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от Компаний причинам», — написала компания в Twitter. Митинги из-за резкого роста стоимости газа для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена топлива увеличилась до 120 тенге. Жители страны потребовали понижения в два раза с учетом суммы минимальной зарплаты, сообщает телеканал 360. Во время протестов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. После этого власти решили уменьшить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передает RT. Также они встретились с активистами Актау и пообещали не привлекать к ответственности находившихся на площади города. В Нур-Султане задержали нескольких участников протеста, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы Казахстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Казахстане временно отключили мобильный интернет на фоне проведения протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Об этом рассказали СМИ Казахстана. «В Алматы в настоящее время не работают мессенджеры What’s App и Telegram. А также мобильный интернет», — сообщает Sputnik Казахстан. Позже издание написало, что в центре Актау появился мобильный интернет. По информации СМИ, митинги проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. К людям выходят представители акиматов (региональный орган исполнительной власти в Казахстане). В компании «Билайн» Казахстана сообщили об ограничении мобильного интернета. «В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от Компаний причинам», — написала компания в Twitter. Митинги из-за резкого роста стоимости газа для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена топлива увеличилась до 120 тенге. Жители страны потребовали понижения в два раза с учетом суммы минимальной зарплаты, сообщает телеканал 360. Во время протестов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. После этого власти решили уменьшить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передает RT. Также они встретились с активистами Актау и пообещали не привлекать к ответственности находившихся на площади города. В Нур-Султане задержали нескольких участников протеста, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы Казахстана.