Глава Казахстана призвал не поддаваться эйфории вседозволенности. «Власть не падет»

05 января 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Президент выступил с просьбой не поддаваться на провокации Фото: официальный сайт президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением к митингующим, в котором призвал граждан не поддаваться на провокации изнутри и извне, а также действовать в рамках закона. Несанкционированные митинги проходят в разных городах страны на фоне резкого увеличения цен на газ в два раза. «Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам (с просьбой — прим. URA.RU) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — заявил президент в своем обращении. Все законные просьбы и требования со стороны митингующих будут внимательно рассмотрены, отметил Токаев. Президент заявил, что уже 6 января состоится рабочее совещание по вопросам, волнующим общественность. «Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире», — заключил глава Казахстана. Ранее сообщалось, что в Казахстане временно отключили мобильный интернет на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Митинги из-за резкого роста стоимости газа для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена топлива увеличилась до 120 тенге. Жители страны потребовали понижения цен в два раза с учетом суммы минимальной зарплаты, сообщает телеканал 360. Во время протестов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. После этого власти решили уменьшить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передает RT. Также они встретились с активистами Актау и пообещали не привлекать к ответственности находившихся на площади города. В Нур-Султане задержали нескольких участников протеста, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы Казахстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением к митингующим, в котором призвал граждан не поддаваться на провокации изнутри и извне, а также действовать в рамках закона. Несанкционированные митинги проходят в разных городах страны на фоне резкого увеличения цен на газ в два раза. «Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам (с просьбой — прим. URA.RU) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — заявил президент в своем обращении. Все законные просьбы и требования со стороны митингующих будут внимательно рассмотрены, отметил Токаев. Президент заявил, что уже 6 января состоится рабочее совещание по вопросам, волнующим общественность. «Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире», — заключил глава Казахстана. Ранее сообщалось, что в Казахстане временно отключили мобильный интернет на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Митинги из-за резкого роста стоимости газа для машин начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена топлива увеличилась до 120 тенге. Жители страны потребовали понижения цен в два раза с учетом суммы минимальной зарплаты, сообщает телеканал 360. Во время протестов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. После этого власти решили уменьшить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передает RT. Также они встретились с активистами Актау и пообещали не привлекать к ответственности находившихся на площади города. В Нур-Султане задержали нескольких участников протеста, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы Казахстана.