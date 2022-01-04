В Казахстане ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов

05 января 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Президент республики подписал указ о введении ЧП сроком в две недели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Мангистауской области и городе Алматы республики Казахстан ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — говориться в официальном сообщении. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. По информации СМИ, протесты проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. Во время митингов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. Глава республики выступил с обращением к гражданам, в котором призвал не поддаваться на провокации изнутри и извне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мангистауской области и городе Алматы республики Казахстан ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — говориться в официальном сообщении. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. По информации СМИ, протесты проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. Во время митингов в Атырау и других городах проходят столкновения с полицией. Глава республики выступил с обращением к гражданам, в котором призвал не поддаваться на провокации изнутри и извне.