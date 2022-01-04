В Костроме задержали подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Они признали вину

05 января 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

В преступлении подозреваются двое мужчин Фото: Анна Майорова © URA.RU В Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Костромской области. «В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы. Тело пострадавшей было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы, информирует региональное отделение Следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел 4 января 2022 года. Девочка вышла на прогулку и спустя небольшой отрезок времени была схвачена двумя мужчинами, которые скрылись в неизвестном направлении. Расследование дела продолжается, следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения по стражу, сообщается в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Костромской области. «В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы. Тело пострадавшей было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы, информирует региональное отделение Следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел 4 января 2022 года. Девочка вышла на прогулку и спустя небольшой отрезок времени была схвачена двумя мужчинами, которые скрылись в неизвестном направлении. Расследование дела продолжается, следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения по стражу, сообщается в пресс-службе.