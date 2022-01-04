04 января 2022

В Костроме задержали подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Они признали вину

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В преступлении подозреваются двое мужчин Фото:

В Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Костромской области.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы. Тело пострадавшей было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы, информирует региональное отделение Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел 4 января 2022 года. Девочка вышла на прогулку и спустя небольшой отрезок времени была схвачена двумя мужчинами, которые скрылись в неизвестном направлении. Расследование дела продолжается, следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения по стражу, сообщается в пресс-службе.

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В Костроме сотрудниками следственных органов были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Костромской области. «В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы. Тело пострадавшей было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы, информирует региональное отделение Следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел 4 января 2022 года. Девочка вышла на прогулку и спустя небольшой отрезок времени была схвачена двумя мужчинами, которые скрылись в неизвестном направлении. Расследование дела продолжается, следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения по стражу, сообщается в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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