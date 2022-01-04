Глава МИД Украины назвал одну из мер по сдерживанию России

Визит высокого представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс является одной из мер по сдерживанию Москвы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба.
«Это (визит представителя ЕС — ред. URA.RU) следует рассматривать как часть пакета сдерживания. Визит своевременный и является конкретным проявлением поддержки Украины и солидарности с украинцами, проживающими в зоне боевых действий на Донбассе», — заявил Кулеба в комментарии агентству «Укринформ».
Известно, что Боррель находится на территории Украины с четвертого января. Пятого числа он собирается поехать в Донбасс. По словам Кулебы, во время визита Борреля в Донецкий угольный бассейн будут обсуждаться санкции против России.
Экстренная конференция будет проведена главами министерств иностранных дел (МИД) НАТО 7 января. Они планируют обсудить наращивание военных сил России на границе с Украиной, а также другие вопросы, касающиеся европейской безопасности.
Визит высокого представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс является одной из мер по сдерживанию Москвы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. «Это (визит представителя ЕС — ред. URA.RU) следует рассматривать как часть пакета сдерживания. Визит своевременный и является конкретным проявлением поддержки Украины и солидарности с украинцами, проживающими в зоне боевых действий на Донбассе», — заявил Кулеба в комментарии агентству «Укринформ». Известно, что Боррель находится на территории Украины с четвертого января. Пятого числа он собирается поехать в Донбасс. По словам Кулебы, во время визита Борреля в Донецкий угольный бассейн будут обсуждаться санкции против России. Экстренная конференция будет проведена главами министерств иностранных дел (МИД) НАТО 7 января. Они планируют обсудить наращивание военных сил России на границе с Украиной, а также другие вопросы, касающиеся европейской безопасности.