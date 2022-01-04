Юрист предупредил о штрафах за селфи в РФ

05 января 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

В России запрещено выкладывать селфи, которые порочат государственных служащих, сообщил Сергей Савельев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За публикацию селфи, порочащих честь и достоинство госслужащих гражданина могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор» Сергей Савельев. «Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера. Нельзя делать фотографии, которые порочат честь и достоинство госслужащего», — рассказал Савельев в беседе с изданием «Прайм». Также уголовное наказание может грозить за выкладывание фотографий, которые могут повлечь за собой распространение сведений, охраняемых законом или секретных сведений, содержащих государственную тайну. Также запрещено публиковать селфи другого человека без его разрешения. При этом законом не запрещено скачивание и хранение чужих селфи у себя на телефоне, при условии, что они не будут публично распространяться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За публикацию селфи, порочащих честь и достоинство госслужащих гражданина могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор» Сергей Савельев. «Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера. Нельзя делать фотографии, которые порочат честь и достоинство госслужащего», — рассказал Савельев в беседе с изданием «Прайм». Также уголовное наказание может грозить за выкладывание фотографий, которые могут повлечь за собой распространение сведений, охраняемых законом или секретных сведений, содержащих государственную тайну. Также запрещено публиковать селфи другого человека без его разрешения. При этом законом не запрещено скачивание и хранение чужих селфи у себя на телефоне, при условии, что они не будут публично распространяться.